Земля гангстеров (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История Аль Капоне и его правой руки Джека Макмюррея по прозвищу Пулемeт о борьбе с ирландской мафией, возглавляемой Джорджем Мораном по прозвищу Рехнувшийся. Ужасные бандитские бои завершились знаменитой резнeй в День святого Валентина в 1929 году, в результате которой семь человек погибли от пулеметного нападения, которое, как считается, было заказано самим Капоне.



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