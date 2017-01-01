Земля гангстеров (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.82017, Gangster Land
Боевики, Криминал88 мин18+
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Сюжет
История Аль Капоне и его правой руки Джека Макмюррея по прозвищу Пулемeт о борьбе с ирландской мафией, возглавляемой Джорджем Мораном по прозвищу Рехнувшийся. Ужасные бандитские бои завершились знаменитой резнeй в День святого Валентина в 1929 году, в результате которой семь человек погибли от пулеметного нападения, которое, как считается, было заказано самим Капоне.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ТВРежиссёр
Тимоти
Вудворд мл.
- Актёр
Шон
Фэрис
- Актёр
Майло
Гибсон
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- Актёр
Питер
Фачинелли
- Актёр
Марк
Ролстон
- МПАктёр
Майкл
Паре
- ШКАктёр
Шон
Кэнан
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ЙПСценарист
Йен
Патрик Уильямс
- ДКПродюсер
Джеймс
Каллен Брэссак
- ДФПродюсер
Джарретт
Ферст
- ТВПродюсер
Тимоти
Вудворд мл.
- ЭДХудожница
Эрика
Д. Шварц
- ПКМонтажёр
Пол
Ковингтон