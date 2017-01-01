Земля гангстеров
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Земля гангстеров

Земля гангстеров (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, Gangster Land
Боевики, Криминал88 мин18+

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Сюжет

История Аль Капоне и его правой руки Джека Макмюррея по прозвищу Пулемeт о борьбе с ирландской мафией, возглавляемой Джорджем Мораном по прозвищу Рехнувшийся. Ужасные бандитские бои завершились знаменитой резнeй в День святого Валентина в 1929 году, в результате которой семь человек погибли от пулеметного нападения, которое, как считается, было заказано самим Капоне.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.4 IMDb