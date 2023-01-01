Биография

Джеймс Каллен Брэссак – продюсер, сценарист, режиссер, актер, оператор, родился 29 февраля 1992 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинолент и сериалов. В основном снимал фильмы ужасов. Один из своих фильмов он полностью снял на телефон. Одна из его кинокартин была запрещена к показу в Великобритании, поскольку режиссер слишком сфокусировался на физическом и сексуальном насилии. Джеймс Каллен Брэссак родился в актерской семье, его отец Гордон Брэссак был удостоен премии ЭММИ. Свою карьеру в киноиндустрии он начал в возрасте 19 лет. Первым фильмом Джеймса Каллена Брэссака стал хоррор «Моя чистая радость». Спустя год вышла еще одна работа режиссера «Театр сумасшедших». В качестве актера участвовал в киноленте «Я был подростковым самоубийцей» (2012). Одну из ролей Джеймс Каллен Брэссак сыграл в своем очередном продюсерском проекте, триллере «Преступление на почве ненависти». Он написал сценарий и срежиссировал этот фильм, который из-за особо жестоких сцен физического насилия был запрещен к показу в Великобритании. Следующий фильм «К Дженнифер» (2013) режиссер полностью снял на мобильный телефон. В 2016 году вышел сиквел этой кинокартины «Много Дженифер». В 2019 году Брэссак снял фильм ужасов «Проклятие крови».