Ночь живых мертвецов 2.0
Wink
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Ночь живых мертвецов 2.0
5.32026, Night of the Living Dead
Ужасы87 мин18+

Ночь живых мертвецов 2.0 (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Когда мир охватывает жуткая болезнь, превращающая людей в плотоядных монстров, группа выживших находит укрытие в заброшенном доме. Фильм «Ночь живых мертвецов 2.0» — ремейк зомби-хоррора Джорджа А. Ромеро, ставшего классикой жанра.

По всему миру происходит волна жестоких убийств, но люди еще пытаются жить, как раньше. В это время в маленькой придорожной закусочной происходит настоящая бойня: от укусов живых мертвецов ее сотрудники и посетители начинают стремительно сами превращаться в кровожадных чудовищ. Став свидетельницей трагической смерти брата, молодая женщина Элли бежит прочь, найдя убежище в небольшом доме, где уже прячется девушка Барбара. Вместе они дают отпор мертвецам, еще не зная, кто прячется в подвале.

Смогут ли они увидеть рассвет, расскажет фильм ужасов «Ночь живых мертвецов 2.0» (2026) на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь живых мертвецов 2.0»