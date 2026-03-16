Когда мир охватывает жуткая болезнь, превращающая людей в плотоядных монстров, группа выживших находит укрытие в заброшенном доме. Фильм «Ночь живых мертвецов 2.0» — ремейк зомби-хоррора Джорджа А. Ромеро, ставшего классикой жанра.



По всему миру происходит волна жестоких убийств, но люди еще пытаются жить, как раньше. В это время в маленькой придорожной закусочной происходит настоящая бойня: от укусов живых мертвецов ее сотрудники и посетители начинают стремительно сами превращаться в кровожадных чудовищ. Став свидетельницей трагической смерти брата, молодая женщина Элли бежит прочь, найдя убежище в небольшом доме, где уже прячется девушка Барбара. Вместе они дают отпор мертвецам, еще не зная, кто прячется в подвале.



Смогут ли они увидеть рассвет, расскажет фильм ужасов «Ночь живых мертвецов 2.0» (2026) на Wink.

