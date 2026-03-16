Ночь живых мертвецов 2.0 (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Когда мир охватывает жуткая болезнь, превращающая людей в плотоядных монстров, группа выживших находит укрытие в заброшенном доме. Фильм «Ночь живых мертвецов 2.0» — ремейк зомби-хоррора Джорджа А. Ромеро, ставшего классикой жанра.
По всему миру происходит волна жестоких убийств, но люди еще пытаются жить, как раньше. В это время в маленькой придорожной закусочной происходит настоящая бойня: от укусов живых мертвецов ее сотрудники и посетители начинают стремительно сами превращаться в кровожадных чудовищ. Став свидетельницей трагической смерти брата, молодая женщина Элли бежит прочь, найдя убежище в небольшом доме, где уже прячется девушка Барбара. Вместе они дают отпор мертвецам, еще не зная, кто прячется в подвале.
Смогут ли они увидеть рассвет, расскажет фильм ужасов «Ночь живых мертвецов 2.0» (2026) на Wink.
Рейтинг
- КРРежиссёр
Кристофер
Рэй
- РКАктёр
Роберт
Кэрредин
- ЭСАктриса
Эва
Сеха
- ДКАктёр
Джаред
Кон
- РГАктёр
Ричард
Габай
- СХАктёр
Скотч
Хопкинс
- МХАктёр
Мико
Хьюз
- АХАктёр
Адам
Хасс
- ДМАктриса
Джон
Мак
- МПАктриса
Мария
Пэрис
- БААктриса
Бриттани
Андервуд
- РВАктёр
Роб
Ван Дам
- БЛАктёр
Брэндон
Ли Уорд
- ЗУАктёр
Зак
Уорд
- ДКСценарист
Джаред
Кон
- ДКПродюсер
Джеймс
Каллен Брэссак
- ДМПродюсер
Джон
Мак
- КРПродюсер
Кристофер
Рэй
- ДДМонтажёр
Джейсон
Дёрдон
- МСОператор
Майкл
Су