За гранью времени (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мистический триллер о молодой паре, которую на пустынной дороге преследует загадочный мужчина за рулем черного автомобиля. Майкл и Сара едут по пустынному шоссе №66, чтобы навестить ее больного отца. Сначала они натыкаются на кусок льда, которого явно не должно быть посреди пустыни, а затем за ними начинает гнаться неизвестный маслкар, чей водитель явно хочет устроить аварию. Спасаясь от преследователя, герои скрываются в придорожном кафе, чьи сотрудники кажутся дружелюбными, но будто бы что-то скрывают. Когда Майкл и Сара пытаются продолжить путь, они понимают, что раз за разом возвращаются к кафе.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- СГРежиссёр
Слободан
Гайич
- СФАктёр
Саймон
Филлипс
- ШДАктриса
Шеннон
Далонзо
- ЭДАктриса
Эйлин
Дитц
- ДГАктриса
Джессика
Грэй
- ДДАктёр
Джон
Д. Хикман
- ДГАктёр
Джастин
Гордон
- БОАктёр
Брайан
Огийяр
- ДПАктёр
Джеймс
Политано
- ХРАктриса
Хизер
Роццо
- РБАктриса
Робин
Букхаут
- НБСценарист
Ной
Бесси
- СФСценарист
Саймон
Филлипс
- ДКПродюсер
Джеймс
Каллен Брэссак
- РКПродюсер
Рошелль
Клаербаут
- ДФПродюсер
Джин
Фолэйз
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- УРАктриса дубляжа
Ульяна
Романова
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- СГМонтажёр
Слободан
Гайич