За гранью времени (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Мистический триллер о молодой паре, которую на пустынной дороге преследует загадочный мужчина за рулем черного автомобиля. Майкл и Сара едут по пустынному шоссе №66, чтобы навестить ее больного отца. Сначала они натыкаются на кусок льда, которого явно не должно быть посреди пустыни, а затем за ними начинает гнаться неизвестный маслкар, чей водитель явно хочет устроить аварию. Спасаясь от преследователя, герои скрываются в придорожном кафе, чьи сотрудники кажутся дружелюбными, но будто бы что-то скрывают. Когда Майкл и Сара пытаются продолжить путь, они понимают, что раз за разом возвращаются к кафе.

