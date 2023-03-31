За гранью времени
Wink
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За гранью времени
6.32023, The Fearway
Ужасы, Детектив77 мин18+

За гранью времени (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Мистический триллер о молодой паре, которую на пустынной дороге преследует загадочный мужчина за рулем черного автомобиля. Майкл и Сара едут по пустынному шоссе №66, чтобы навестить ее больного отца. Сначала они натыкаются на кусок льда, которого явно не должно быть посреди пустыни, а затем за ними начинает гнаться неизвестный маслкар, чей водитель явно хочет устроить аварию. Спасаясь от преследователя, герои скрываются в придорожном кафе, чьи сотрудники кажутся дружелюбными, но будто бы что-то скрывают. Когда Майкл и Сара пытаются продолжить путь, они понимают, что раз за разом возвращаются к кафе.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За гранью времени»