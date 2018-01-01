Биография

Майло Гибсон — американский актер. Родился в Австралии 16 ноября 1990 года. Отец Майло — знаменитый голливудский актер Мел Гибсон. Ребенком Майло играл со своим братом в киносъемки, но когда вырос, сначала выбрал профессию массажиста, затем — электрика. Когда Гибсон решил попробовать себя в актерстве, он прошел театральные курсы. Его первой работой в кино стала роль в фильме отца. С тех пор Майло продолжает сниматься, играя в том числе главных персонажей. В фильмографии Майло Гибсона есть картины «По соображениям совести», «Долина грешников», «Крылья урагана», «Иллюзия свободы», «Не жилец».