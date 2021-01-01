Плечом к плечу
Wink
Фильмы
Плечом к плечу
7.92021, Under the Stadium Lights
Боевики, Драмы104 мин18+

Плечом к плечу (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Любой футбольный коллектив на определенном этапе своей карьеры оказывается в поворотной точке. Если приложить максимум труда, есть шансы перейти в более выгодный дивизион, позволяющий превознести свой спортивный талант до небывалых высот. Неприметная команда «Абилин Иглз» осознает, что нужно максимально консолидировать общие усилия. В этом деле поможет не только опытный наставник, но и капеллан.


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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

3.9 IMDb