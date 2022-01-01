Иллюзия свободы
Wink
Фильмы
Иллюзия свободы
6.82022, Manifest West
Драмы, Триллеры86 мин18+
Семья сбегает из города в тихую глушь, но изолировать себя от общества оказывается не так просто. Триллер с сыном Мэла Гибсона
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Иллюзия свободы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Семья с двумя детьми решает переехать на природу, но жизнь вдали от цивилизации оказывается сложнее, чем они рассчитывали. Экстремальная история взросления с сыном Мэла Гибсона.

Дэйв Хейс вместе с женой Элис и дочерьми Райли и Мэри отправляются жить в лесной дом. У Элис серьезные психологические проблемы, и смена обстановки может пойти ей на пользу. Однако чем дольше семья здесь живет, тем очевиднее становится, что сбежать от общества не так-то просто. Вскоре у новичков возникает конфликт с соседями, а состояние Элис только ухудшается. 10-летняя Райли становится свидетельницей семейной трагедии, которая постепенно перерастает в жестокое противостояние.

Что придется пережить девочке, расскажет «Иллюзия свободы» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Иллюзия свободы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иллюзия свободы»

Всё