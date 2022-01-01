Иллюзия свободы (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Семья с двумя детьми решает переехать на природу, но жизнь вдали от цивилизации оказывается сложнее, чем они рассчитывали. Экстремальная история взросления с сыном Мэла Гибсона.
Дэйв Хейс вместе с женой Элис и дочерьми Райли и Мэри отправляются жить в лесной дом. У Элис серьезные психологические проблемы, и смена обстановки может пойти ей на пользу. Однако чем дольше семья здесь живет, тем очевиднее становится, что сбежать от общества не так-то просто. Вскоре у новичков возникает конфликт с соседями, а состояние Элис только ухудшается. 10-летняя Райли становится свидетельницей семейной трагедии, которая постепенно перерастает в жестокое противостояние.
Что придется пережить девочке, расскажет «Иллюзия свободы» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Иллюзия свободы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джо
Дич
- Актёр
Майло
Гибсон
- ЛКАктриса
Лекси
Колкер
- АМАктриса
Аннет
Махендру
- МФАктриса
Мэдисон
Фридман
- Актёр
Майкл
Кудлиц
- Актёр
Тим
Хайдекер
- АКАктриса
Ава
Колкер
- ИКАктриса
Илэйн
Као
- ШЛАктриса
Шерри
Ли
- РТАктёр
Росс
Тернер
- ДДСценарист
Джо
Дич
- БППродюсер
Брайсон
Пинтард
- КАПродюсер
Ками
Асгар
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ДДОператор
Джо
Дич