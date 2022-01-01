Иллюзия свободы (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Семья с двумя детьми решает переехать на природу, но жизнь вдали от цивилизации оказывается сложнее, чем они рассчитывали. Экстремальная история взросления с сыном Мэла Гибсона.



Дэйв Хейс вместе с женой Элис и дочерьми Райли и Мэри отправляются жить в лесной дом. У Элис серьезные психологические проблемы, и смена обстановки может пойти ей на пользу. Однако чем дольше семья здесь живет, тем очевиднее становится, что сбежать от общества не так-то просто. Вскоре у новичков возникает конфликт с соседями, а состояние Элис только ухудшается. 10-летняя Райли становится свидетельницей семейной трагедии, которая постепенно перерастает в жестокое противостояние.



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