Биография

Майкл Кудлиц — американский актер, режиссер и продюсер. Лауреат премии «Выбор критиков» в номинации «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» за роль в проекте «Саутленд». Родился в Лонг-Айленде 29 декабря 1964 года. После окончания средней школы поступил в Калифорнийский институт искусств. В этот период он уже получал первые роли на телевидении. Также он активно работал над художественной частью различных телешоу, выступая режиссером и продюсером. Первым фильмом, в котором появился Майкл Кудлиц, стал «Хрустальный шар». Следующие несколько лет он исполнял эпизодические роли в различных телесериалах и полнометражных картинах. Среди знаковых проектов этого периода с его участием — «Беверли-Хиллз, 90210», «C.S.I.: Место преступления», «Остаться в живых», «Побег». Широкую известность ему принесло участие в съемках телесериала «Братья по оружию». Затем Майкла пригласили в актерский состав рейтингового проекта «Саутленд». Также зрителям запомнились его роли в картинах «Ходячие мертвецы», «Переговорщик», «Детство Шелдона», «Там, где течет река». Актер известен и тем, что озвучивал многих персонажей для видеоигр, включая популярную франшизу Call of Duty.