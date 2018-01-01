Тачка на миллион
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Тачка на миллион

Тачка на миллион (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Driven
Драмы, Комедии108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Попавшись на транспортировке наркотиков, пилот Джим Хоффман становится информатором ФБР и поселяется неподалеку от своего поставщика. Еще одним соседом Джима оказывается автоинженер Джон ДеЛореан, который жалуется герою на нехватку средств на новый проект. У Хоффмана зреет коварный план.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тачка на миллион»

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