Тачка на миллион (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Попавшись на транспортировке наркотиков, пилот Джим Хоффман становится информатором ФБР и поселяется неподалеку от своего поставщика. Еще одним соседом Джима оказывается автоинженер Джон ДеЛореан, который жалуется герою на нехватку средств на новый проект. У Хоффмана зреет коварный план.



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