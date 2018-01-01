Тачка на миллион (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, Driven
Драмы, Комедии108 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Попавшись на транспортировке наркотиков, пилот Джим Хоффман становится информатором ФБР и поселяется неподалеку от своего поставщика. Еще одним соседом Джима оказывается автоинженер Джон ДеЛореан, который жалуется герою на нехватку средств на новый проект. У Хоффмана зреет коварный план.
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Информация
СтранаПуэрто Рико, США, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Криминал, Драмы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- НХРежиссёр
Ник
Хэмм
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актёр
Ли
Пейс
- Актёр
Кори
Столл
- Актриса
Джуди
Грир
- ИААктриса
Изабель
Арраиса
- Актёр
Майкл
Кудлиц
- ЭМАктриса
Эрин
Мориарти
- ДШАктёр
Джейми
Шеридан
- ИГАктёр
Иддо
Голдберг
- ТСАктриса
Тара
Саммерс
- КБСценарист
Колин
Бейтман
- АКСценарист
Алехандро
Карпио
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- УДПродюсер
Уолтер
Джостен
- ЛРПродюсер
Луильо
Руис
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ХМХудожница
Хулия
Мишель Сантьяго
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ДМКомпозитор
Джеронимо
Меркадо