Биография

Ли Пейс — американский актер. Номинант «Золотого глобуса», «Эмми» и премии «Независимый дух», обладатель премии «Готэм». Родился в Чикаше 25 марта 1979 года. Ли окончил Джульярдскую школу — частную консерваторию в Нью-Йорке. В 2011 году дебютировал на Бродвее и сыграл множество ролей на сцене, отмеченных престижными театральными премиями. Ли Пейс дебютировал на экране, когда ему было 20 лет, в 1999 году, сыграв одну из ролей в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». А в 2003 году он уже исполнил главную роль, снявшись в кинохите «Солдатская девушка». В 2006 году он снялся в приключенческом фантастическом фильме Тарсема Сингха «Запределье», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. На малом экране Пейс наиболее известен своей главной ролью в отмеченном наградами и признанном критиками сериале «Мертвые до востребования». Он также появился в роли Джо Макмиллана в четырех сезонах драматического телесериала «Остановись и гори». Ли также сыграл Трандуила, короля эльфов, в Хоббит-трилогии, появился в кинематографической вселенной Marvel в роли Ронана Обвинителя, которую впервые сыграл в «Стражах Галактики» и повторил в «Капитане Марвеле», сыграл галактического императора в телесериале «Основание». Всего в фильмографии Ли более 60 фильмов и сериалов.