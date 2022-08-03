Восстание (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

В недалеком будущем человечество оказывается на грани уничтожения из-за инопланетных захватчиков. Американские военные, прибывшие со спасательной миссией в Найроби, попадают в ловушку пришельцев. Единственный выживший боец знакомится с французским доктором Надей и решает действовать сообща.

