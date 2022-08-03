Восстание (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
7.52017, Revolt
Фантастика, Боевик83 мин18+
О фильме
В недалеком будущем человечество оказывается на грани уничтожения из-за инопланетных захватчиков. Американские военные, прибывшие со спасательной миссией в Найроби, попадают в ловушку пришельцев. Единственный выживший боец знакомится с французским доктором Надей и решает действовать сообща.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Джо
Миэйл
- Актёр
Ли
Пейс
- БМАктриса
Беренис
Марло
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- СГАктриса
Сибулеле
Гсилитшана
- ВМАктёр
Вандиль
Молебаци
- ССАктёр
Секоати
Ск Цубане
- ЛГАктёр
Лерой
Гопал
- ВНАктёр
Велиле
Нзунза
- ПБАктёр
Патрик
Бакоба
- ТФАктёр
Том
Фэйрфут
- РЭСценарист
Роуэн
Этейл
- ДМСценарист
Джо
Миэйл
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- Продюсер
Николя
Картье
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДСХудожник
Джакобас
Смит
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири