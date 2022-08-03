Восстание
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Восстание

Восстание (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.52017, Revolt
Фантастика, Боевик83 мин18+

О фильме

В недалеком будущем человечество оказывается на грани уничтожения из-за инопланетных захватчиков. Американские военные, прибывшие со спасательной миссией в Найроби, попадают в ловушку пришельцев. Единственный выживший боец знакомится с французским доктором Надей и решает действовать сообща.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восстание»