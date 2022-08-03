Запределье (фильм, 2006) смотреть онлайн

Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луиджи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказки голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В лос-анджелесской больнице его фантазии слушает пятилетняя девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его, он больше не хочет жить и мечтает покончить с собой.

