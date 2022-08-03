Запределье (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.12006, The Fall
Фэнтези, Драма85 мин18+
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О фильме
Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луиджи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказки голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В лос-анджелесской больнице его фантазии слушает пятилетняя девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его, он больше не хочет жить и мечтает покончить с собой.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ТСРежиссёр
Тарсем
Сингх
- Актёр
Ли
Пейс
- КУАктриса
Катинка
Унтару
- ДУАктриса
Джастин
Уоддэлл
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- РСАктёр
Робин
Смит
- ДВАктёр
Джиту
Верма
- ЛБАктёр
Лео
Билл
- МУАктёр
Маркус
Уэсли
- ДБАктёр
Джулиан
Блич
- ШДАктёр
Шон
Джилдер
- Сценарист
Дэн
Гилрой
- НССценарист
Нико
Султанакис
- ТССценарист
Тарсем
Сингх
- ВПСценарист
Валери
Петров
- РБПродюсер
Роберто
Баккер
- МКПродюсер
Мине
Калпакчиоглу
- ЛКПродюсер
Лайонел
Копп
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ЭИХудожница
Эйко
Исиока
- КУОператор
Колин
Уоткинсон