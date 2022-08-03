Запределье
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Запределье

Запределье (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.12006, The Fall
Фэнтези, Драма85 мин18+

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О фильме

Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луиджи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказки голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В лос-анджелесской больнице его фантазии слушает пятилетняя девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его, он больше не хочет жить и мечтает покончить с собой.

Страна
ЮАР, США, Индия
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Запределье»