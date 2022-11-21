Триллер о наемном убийце, преследующем подростка, укравшего драгоценность у криминального босса. Мотли Адамс стал свидетелем убийства своего брата Дэнни. Тот, поучаствовав в очередном ограблении, оставил у себя дорогой рубин, чем привел в ярость Джеда Хэйвуда, местного авторитета. Сбежав с места расправы, Мотли прихватил камень с собой. Чтобы поймать и убить парня, Хэйвуд нанимает киллера Буна. У того всего несколько часов, прежде чем до Мотли доберутся федералы или члены противостоящей банды. Позволит ли его совесть выполнить задание, узнаете, посмотрев фильм 2021 года «Красный рубин» онлайн на Wink.

