Красный рубин (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Триллер о наемном убийце, преследующем подростка, укравшего драгоценность у криминального босса. Мотли Адамс стал свидетелем убийства своего брата Дэнни. Тот, поучаствовав в очередном ограблении, оставил у себя дорогой рубин, чем привел в ярость Джеда Хэйвуда, местного авторитета. Сбежав с места расправы, Мотли прихватил камень с собой. Чтобы поймать и убить парня, Хэйвуд нанимает киллера Буна. У того всего несколько часов, прежде чем до Мотли доберутся федералы или члены противостоящей банды. Позволит ли его совесть выполнить задание, узнаете, посмотрев фильм 2021 года «Красный рубин» онлайн на Wink.
Рейтинг
5.0 IMDb