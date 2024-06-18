Не_жилец (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Домой к светской львице приходит странный сантехник, и она начинает подозревать, что на уме у него не только ремонт ванной. Черная комедия «Не_жилец» — фильм с Франческой Иствуд и Майло Гибсоном о том, как опасно недооценивать женщин.
Светская львица Джанет ни в чем не нуждается и живет в шикарном особняке. Но вот однажды ее муж Эван бесследно исчезает прямо перед важной командировкой, оставив багаж. Тут в дом наведывается Лео — сантехник, на руках у которого есть рабочий контракт с подписью Эвана, согласно которому он должен сделать ремонт в ванной. Постепенно Джанет начинает подозревать странного гостя и его помощника, которые, кажется, не заинтересованы в своей работе, а просто изучают интерьер и издеваются над хозяйкой. Когда же конфликт доходит до точки кипения, роли охотника и жертвы неожиданно меняются, и Джанет показывает, что она вовсе не робкого десятка.
Кровавая развязка напряженного ремонта ждет вас в ироничном триллере «Не_жилец» — фильм 2023 года смотреть онлайн вы сможете на Wink.
Рейтинг
- ФИАктриса
Франческа
Иствуд
- Актёр
Майло
Гибсон
- ОКАктриса
Оливия
Калпо
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- ОКАктёр
Оливер
Купер
- ТФАктёр
Томас
Форбс-Джонсон
- ЭФАктёр
Эндрю
Фридман
- ЛШАктриса
Лиза
Шурга
- ЭВСценарист
Эйприл
Вульф
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ХАПродюсер
Харди
Ауаджи
- ДХХудожница
Джордан
Хендерсон
- КУХудожница
Кеннеди
Уиттингэм
- НЛОператор
Ник
Ленц