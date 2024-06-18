Не_жилец (фильм, 2023) смотреть онлайн

Домой к светской львице приходит странный сантехник, и она начинает подозревать, что на уме у него не только ремонт ванной. Черная комедия «Не_жилец» — фильм с Франческой Иствуд и Майло Гибсоном о том, как опасно недооценивать женщин.



Светская львица Джанет ни в чем не нуждается и живет в шикарном особняке. Но вот однажды ее муж Эван бесследно исчезает прямо перед важной командировкой, оставив багаж. Тут в дом наведывается Лео — сантехник, на руках у которого есть рабочий контракт с подписью Эвана, согласно которому он должен сделать ремонт в ванной. Постепенно Джанет начинает подозревать странного гостя и его помощника, которые, кажется, не заинтересованы в своей работе, а просто изучают интерьер и издеваются над хозяйкой. Когда же конфликт доходит до точки кипения, роли охотника и жертвы неожиданно меняются, и Джанет показывает, что она вовсе не робкого десятка.



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