Любовь со взломом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.02018, Breaking & Exiting
Драмы, Комедии75 мин18+
Сюжет
Вор-домушник Гарри проникает в очередную квартиру и обнаруживает девушку, которая лежит в ванне и никак не реагирует на вторжение. Грабитель понимает, что незнакомка наглоталась таблеток и находится в шаге от смерти. Сможет ли Гарри привести самоубийцу в чувства и вернуть ей желание жить?
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Питер
Фачинелли
- Актёр
Майло
Гибсон
- ДХАктриса
Джордан
Хинсон
- Актёр
Адам
Хубер
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- Актри�са
Жюстин
Вахсбергер
- ДКАктёр
Джеймс
Кайсон Ли
- ЛЭАктриса
Лили
Энн Харрисон
- СКАктриса
Сесиль
Кубило
- Актёр
Колин
Фергюсон
- ДХАктёр
Джон
Хинсон
- ДХСценарист
Джордан
Хинсон
- СКПродюсер
Сесиль
Кубило
- ДХПродюсер
Джордан
Хинсон
- ЭвПродюсер
Эндрю
ван ден Хутен
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ТСХудожница
Тиффани
Смит
- КХОператор
Кристофер
Хэмилтон