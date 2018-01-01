Любовь со взломом
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Любовь со взломом

Любовь со взломом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.02018, Breaking & Exiting
Драмы, Комедии75 мин18+

Сюжет

Вор-домушник Гарри проникает в очередную квартиру и обнаруживает девушку, которая лежит в ванне и никак не реагирует на вторжение. Грабитель понимает, что незнакомка наглоталась таблеток и находится в шаге от смерти. Сможет ли Гарри привести самоубийцу в чувства и вернуть ей желание жить?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь со взломом»

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