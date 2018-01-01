Биография

Майкл Паре — американский актер. Родился в Нью-Йорке 9 октября 1958 года. С раннего возраста проявлял интерес к кулинарии, поступил в Кулинарный институт Америки в Нью-Йорке. После окончания учёбы он получил должность шеф-повара в знаменитом нью-йоркском ресторане «Зеленая таверна». Помимо интереса к гастрономии, активно занимался спортом, особенно борьбой. Его жизнь изменилась, когда он стал работать моделью. Ему удалось привлечь внимание продюсеров, что открыло дверь в мир актерского мастерства. Карьера Майкла Паре в кинематографе стартовала в начале 80-х годов с главной роли в сериале «Величайший американский герой». Его харизма и драматические способности быстро сделали его персонажа популярным. К числу знаковых работ актёра принадлежат картины «Эдди и «Странники», «Улицы в огне» и «Филадельфийский эксперимент». На протяжении карьеры активно сотрудничал с известными режиссерами и принял участие более чем в 200 проектах, среди которых выделяются такие картины, как «Девственницы-самоубийцы», «Линкольн для адвоката», «Афера под прикрытием», а также сериалы «Доктор Хаус» и «Детектив Раш». С 2020 по 2024 год он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, что делает его одним из самых продуктивных актёров современности. Среди его недавних работ стоит отметить участие в ремейке «Филадельфийского эксперимента» 2012 года.