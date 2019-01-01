Пункт назначения. Аэроплан (фильм, 2019) смотреть онлайн

Хоррор в стиле «Пункта назначения» со звездой боевиков из 90-х. Трансатлантический перелет – волнительное событие само по себе, но этот рейс из Лос-Анджелеса в Лондон любого заставит поседеть. Неприятности начинаются, едва самолет отрывается от земли. На борту гаснет свет, а затем исчезает один из пассажиров. Так повторяется снова и снова. Люди бесследно пропадают один за другим, и каждый раз это сопровождается выключением света в салоне. Паника в самолете растет с каждой секундой, но диспетчеры не разрешают экстренно вернуться в аэропорт вылета, а значит впереди – больше 12 часов ужаса. Чем закончатся игры со смертью в 10 километрах от земли?



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