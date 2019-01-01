Пункт назначения. Аэроплан
Wink
Фильмы
Пункт назначения. Аэроплан
4.62019, Mayday
Ужасы73 мин18+

Пункт назначения. Аэроплан (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Хоррор в стиле «Пункта назначения» со звездой боевиков из 90-х. Трансатлантический перелет – волнительное событие само по себе, но этот рейс из Лос-Анджелеса в Лондон любого заставит поседеть. Неприятности начинаются, едва самолет отрывается от земли. На борту гаснет свет, а затем исчезает один из пассажиров. Так повторяется снова и снова. Люди бесследно пропадают один за другим, и каждый раз это сопровождается выключением света в салоне. Паника в самолете растет с каждой секундой, но диспетчеры не разрешают экстренно вернуться в аэропорт вылета, а значит впереди – больше 12 часов ужаса. Чем закончатся игры со смертью в 10 километрах от земли?

Пункт назначения смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения. Аэроплан»