Пункт назначения. Аэроплан (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Хоррор в стиле «Пункта назначения» со звездой боевиков из 90-х. Трансатлантический перелет – волнительное событие само по себе, но этот рейс из Лос-Анджелеса в Лондон любого заставит поседеть. Неприятности начинаются, едва самолет отрывается от земли. На борту гаснет свет, а затем исчезает один из пассажиров. Так повторяется снова и снова. Люди бесследно пропадают один за другим, и каждый раз это сопровождается выключением света в салоне. Паника в самолете растет с каждой секундой, но диспетчеры не разрешают экстренно вернуться в аэропорт вылета, а значит впереди – больше 12 часов ужаса. Чем закончатся игры со смертью в 10 километрах от земли?
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Рейтинг
- МСРежиссёр
Массимилиано
Серки
- МПАктёр
Майкл
Паре
- КСАктриса
Кристал
Сантос
- ШРАктриса
Шанель
Райан
- ВРАктёр
Винсент
Ривера
- КМАктёр
Карлос
Мендес
- МВАктёр
Майкл
Вейнрайт
- СЭАктёр
Скотт
Энгротти
- ЛФАктёр
Ларри
Флеминг
- РКАктёр
Радж
Кала
- КДАктёр
Кристофер
Драммонд
- РССценарист
Род
Смит
- МССценарист
Массимилиано
Серки
- МСПродюсер
Массимилиано
Серки
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- СЭПродюсер
Скотт
Энгротти
- СМОператор
Стефано
Милла