Дрожь земли. Апокалипсис
Wink
Фильмы
Дрожь земли. Апокалипсис
5.42022, They Crawl Beneath
Ужасы83 мин18+

Дрожь земли. Апокалипсис (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодой полицейский оказывается заперт в гараже, который атакуют подземные монстры. Хоррор категории B с Майклом Паре.

У полицейского из маленького городка не самый лучший период в жизни: его мучают кошмары, жена бросила, а в округе начинаются землетрясения. Чтобы как-то развеяться, он соглашается помочь дяде с ремонтом машины в гараже. Но это решение может стать для него последним, ведь в самый ответственный момент, когда они оба залезают под автомобиль, из-под земли начинают выползать гигантские плотоядные черви. Дядю насмерть придавливает машиной, а племянник оказывается в ловушке.

Сможет ли он выбраться и не стать кормом для червей, расскажет «Дрожь земли. Апокалипсис» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.3 IMDb