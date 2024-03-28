Дрожь земли. Апокалипсис (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой полицейский оказывается заперт в гараже, который атакуют подземные монстры. Хоррор категории B с Майклом Паре.
У полицейского из маленького городка не самый лучший период в жизни: его мучают кошмары, жена бросила, а в округе начинаются землетрясения. Чтобы как-то развеяться, он соглашается помочь дяде с ремонтом машины в гараже. Но это решение может стать для него последним, ведь в самый ответственный момент, когда они оба залезают под автомобиль, из-под земли начинают выползать гигантские плотоядные черви. Дядю насмерть придавливает машиной, а племянник оказывается в ловушке.
Сможет ли он выбраться и не стать кормом для червей, расскажет «Дрожь земли. Апокалипсис» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэйл
Фабригар
- ДААктёр
Джозеф
Алмани
- КЭАктриса
Кэрли
Элдридж
- МПАктёр
Майкл
Паре
- НААктриса
Наталия
Альварес-Бильбао
- БДАктёр
Брайан
ДеРозан
- КМАктёр
Кристофер
М. Дьюкс
- АГАктёр
Алек
Гэйлорд
- МПАктёр
Мэттью
Пэйн
- ЕСАктриса
Елена
Сахагун
- ТОСценарист
Триша
Оранд
- СДПродюсер
Сюзанн
ДеЛорентис
- КГПродюсер
Кевин
Гетц
- СХПродюсер
Стивен
Хорньяк
- ДИМонтажёр
Джереми
Инман
- ОГКомпозитор
Оливер
Гудвил