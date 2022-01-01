7.82022, Black Warrant
Боевики, Триллеры90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Черная метка (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Легенды видеопроката 90-х Том Беренджер и Джефф Фэйи блистают в олдскульном боевике от режиссера сериала «Ворон». Тихуана, Мексика. Агент УБН Энтони во время очередного рейда теряет напарника и ловит отмывателя денег, объявленного в международный розыск. Он намекает Энтони, что его босс, филантроп и бизнесмен Хусейн Бен Фарри замышляет что-то действительно зловещее. Тем временем на яхту к бывшему спецназовцу Ники, ставшему наемным убийцей, приходит его старый друг и коллега Ларуссо. Он поручает Ники устранить угрозу, исходящую от новых союзников. Таким образом, пути наемника и агента УБН пересекаются в одной точке, и имя ей Хусейн Бен Фарри.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ТТРежиссёр
Тибор
Такач
- Актёр
Кэм
Жиганде
- Актёр
Джефф
Фэйи
- Актёр
Том
Беренджер
- ССАктёр
Сара
Сейед
- РААктёр
Рой
Авигдори
- ТЭАктриса
Тонанцин
Эспарса
- ХХАктриса
Хелена
Харо
- РКАктёр
Рафаэль
Кабрера
- РААктёр
Родриго
Абед
- ДГСценарист
Д.
Глэйс Ломонд
- ДАСценарист
Джошуа
А. Коэн
- МПСценарист
Майкл
Паре
- ДАПродюсер
Джошуа
А. Коэн
- ЭОПродюсер
Эдуард
Осипов
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АНХудожник
Астрид
Нерио
- ОГМонтажёр
Оскар
Гратерол
- БРОператор
Брэндон
Руис
- МЯКомпозитор
Маурисио
Ясихи