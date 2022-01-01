Черная метка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Легенды видеопроката 90-х Том Беренджер и Джефф Фэйи блистают в олдскульном боевике от режиссера сериала «Ворон». Тихуана, Мексика. Агент УБН Энтони во время очередного рейда теряет напарника и ловит отмывателя денег, объявленного в международный розыск. Он намекает Энтони, что его босс, филантроп и бизнесмен Хусейн Бен Фарри замышляет что-то действительно зловещее. Тем временем на яхту к бывшему спецназовцу Ники, ставшему наемным убийцей, приходит его старый друг и коллега Ларуссо. Он поручает Ники устранить угрозу, исходящую от новых союзников. Таким образом, пути наемника и агента УБН пересекаются в одной точке, и имя ей Хусейн Бен Фарри.



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