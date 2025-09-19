Пила. Наследие (фильм, 2024) смотреть онлайн

Прикованная к инвалидному креслу девушка становится свидетельницей онлайн-стрима, на котором кто-то совершает жестокое убийство. Теперь она должна найти злодея прежде, чем он найдет ее. Хоррор «Пила: Наследие» — фильм о зле, затаившемся в интернете.



Автомобильная авария полностью изменила жизнь Лизы: ее родители погибли, а сама она получила травму, лишившую ее возможности ходить. С тех пор Лиза почти не выбиралась из дома и совершила две попытки самоубийства. Тем не менее ей удается устроиться работать на сайт локальных стримов, и теперь она целыми днями наблюдает за другими людьми. Однажды Лиза видит, как один из пользователей расправляется с собакой. Она сообщает о случившемся полиции, но та не готова помочь. Вскоре убийца переходит с животных на людей, и Лиза понимает, что только она может его вычислить.



Следить за ее расследованием позволит «Пила: Наследие» (2024). Хоррор доступен к просмотру на нашем видеосервисе Wink.

