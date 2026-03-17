Двое преступников укрываются в доме безумного доктора, проводящего жестокие эксперименты над жертвами. Фильм «Оковы смерти» — психологический хоррор с Майклом Паре о стремлении познать загробный мир.



Рич и Грант — двое грабителей, чья очередная операция идет не по плану. Пытаясь сбежать от полиции и зализать раны, они набредают на просторный дом, где живет одинокий доктор по имени Мартин. Поначалу он соглашается помочь незнакомцам, но после совместного ужина оба они приходят в себя в подземной лаборатории, прикованные к кроватям. Там Мартин проводит бесчеловечные эксперименты, подводя своих подопытных к границе между жизнью и смертью.



Что ожидает героев между мирами, вы узнаете из хоррора «Оковы смерти» (2025), который найдете на Wink.

