Крайне опасен (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Полицейский-расист должен вывезти двух важных свидетельниц из Мексики, где ему придется поставить под сомнение свои консервативные взгляды. Драматический боевик с Дольфом Лундгреном.
Офицер полиции Трэвис Юхансон никогда не славился кротким характером и толерантностью. Однажды он попадается на камеру видеонаблюдения в момент, когда избивает водителя-мигранта, и его временно отстраняют от дел. Капитан Хернандес предлагает Юхансону простую подработку — возглавить операцию по вывозу из Мексики двух девушек, ставших свидетельницами перестрелки с участием сотрудников Управления по борьбе с наркотиками. Трэвис не в восторге от задания, но отправляется на территорию ненавистной страны. На полицейский эскорт нападает мексиканский картель, а Юхансон получает пулю. Теперь он вынужден укрываться в доме кузена одной из своих подопечных, где ему откроется множество секретов о сути всей операции.
Сможет ли Трэвис побороть свои предрассудки, можно узнать, если смотреть фильм «Крайне опасен» 2024 года онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- КВАктриса
Кристина
Вилла
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- МПАктёр
Майкл
Паре
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- АМАктёр
Аарон
МакФерсон
- РРАктёр
Рокко
Рейс
- ДДАктёр
Джеймс
Джозеф Пулидо
- ХТАктёр
Хосе
Трухильо
- ДСАктриса
Даньела
Сото Вель
- Сценарист
Дольф
Лундгрен
- МУСценарист
Майкл
Уорт
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- Продюсер
Дольф
Лундгрен
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЭМХудожница
Эрмелинда
Манос
- ДСМонтажёр
Даррен
С. Буи