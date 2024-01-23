Крайне опасен (фильм, 2024) смотреть онлайн

Полицейский-расист должен вывезти двух важных свидетельниц из Мексики, где ему придется поставить под сомнение свои консервативные взгляды. Драматический боевик с Дольфом Лундгреном.



Офицер полиции Трэвис Юхансон никогда не славился кротким характером и толерантностью. Однажды он попадается на камеру видеонаблюдения в момент, когда избивает водителя-мигранта, и его временно отстраняют от дел. Капитан Хернандес предлагает Юхансону простую подработку — возглавить операцию по вывозу из Мексики двух девушек, ставших свидетельницами перестрелки с участием сотрудников Управления по борьбе с наркотиками. Трэвис не в восторге от задания, но отправляется на территорию ненавистной страны. На полицейский эскорт нападает мексиканский картель, а Юхансон получает пулю. Теперь он вынужден укрываться в доме кузена одной из своих подопечных, где ему откроется множество секретов о сути всей операции.



Сможет ли Трэвис побороть свои предрассудки, можно узнать, если смотреть фильм «Крайне опасен» 2024 года онлайн на Wink.

