Крайне опасен
Актёры и съёмочная группа фильма «Крайне опасен»

Режиссёры

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Режиссёр

Актёры

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрTravis Johansen
Кристина Вилла

Christina Villa
АктрисаRosa Barranco
Келси Грэммер

Kelsey Grammer
АктёрBrynner
Майкл Паре

Michael Paré
АктёрTinelli (в титрах: Michael Pare)
Роджер Кросс

Roger Cross
АктёрHernandez
Аарон МакФерсон

Aaron MacPherson
АктёрAdam Hilts
Рокко Рейс

Rocko Reyes
АктёрMiguel Barranco (в титрах: Jesus 'Rocko' Reyes)
Джеймс Джозеф Пулидо

James Joseph Pulido
АктёрOfficer De La Cruz (в титрах: James Pulido)
Хосе Трухильо

Jose Trujillo
АктёрSalvador
Даньела Сото Вель

Daniela Soto-Brenner
АктрисаLeticia (в титрах: Daniela Soto Brenner)

Сценаристы

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Сценарист
Майкл Уорт

Michael Worth
Сценарист

Продюсеры

Крэйг Баумгартен

Craig Baumgarten
Продюсер
Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
Продюсер
Боаз Дэвидсон

Boaz Davidson
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Тарадайкин

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Художники

Эрмелинда Манос

Ermelinda Manos
Художница

Монтажёры

Даррен С. Буи

Darren C. Bui
Монтажёр