Биография

Шон Фэрис — американский актер, который также имеет отношение к модельному бизнесу. Обладатель премии «Молодой Голливуд» и MTV Movie Award. Родился в Хьюстоне 25 марта 1982 года. Рос коммуникабельным ребенком, который с легкостью находил общий язык с другими людьми. Поэтому родители задумались о том, что сын сможет построить успешную карьеру модели. И не ошиблись. Шон активно участвовал в показах и фотосессиях, даже был признан лучшим мужчиной-моделью 1999 года. Но это амплуа его тяготило, и он решил стать актером. В силу возраста и привлекательной внешности кинематографическая биография Шона Фэриса началась с молодежных фильмов и сериалов: «Факультет», «Ночная тусовка», «Братство 2: Юные чернокнижники», «Никогда не сдавайся», «Тайны Смолвиля». Ему часто предлагали эпизодические роли — так, после первого успеха он появился в популярных сериалах «Дневники вампира» и «Сверхъестественное». Более-менее значимую роль он сыграл в триллере «Алгоритм: Блаженство» — там ему предложили воплотить главного героя. Помимо съемок в кино, известен как зооактивист, который борется за улучшение условий содержания животных в неволе.