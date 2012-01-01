Тайник (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме
Молодая пара Дэвид и Эмма Нэш переезжают в новый дом и случайно обнаруживают в одной из стен огромный тайник с наркотиками. Оказывается, что этот дом некогда был обителью крупнейшего наркоторговца. И теперь за содержимое его тайника насмерть борются бывшие подельники, мафиози и прочие головорезы.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эдуардо
Родригез
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Шон
Фэрис
- БЭАктриса
Бриана
Эвиган
- ДУАктёр
Джон
Уэртас
- РХАктёр
Ричард
Холден
- АОАктриса
Алишия
Окс
- ДЙАктёр
Дон
Йессо
- УШАктёр
Уилльям
Шарпф
- РДАктёр
Роджер
Дж. Тимбер
- ЛТАктёр
Лоуренс
Тернер
- ГССценарист
Гэри
Спинелли
- ААПродюсер
Алан
Амиел
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Кортни
Соломон
- ДРХудожник
Джон
Рикокс
- ДАМонтажёр
Дон
Адамс
- ЭРМонтажёр
Эдуардо
Родригез