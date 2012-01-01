Тайник (фильм, 2012) смотреть онлайн

Молодая пара Дэвид и Эмма Нэш переезжают в новый дом и случайно обнаруживают в одной из стен огромный тайник с наркотиками. Оказывается, что этот дом некогда был обителью крупнейшего наркоторговца. И теперь за содержимое его тайника насмерть борются бывшие подельники, мафиози и прочие головорезы.



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