Тайник
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Тайник

Тайник (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.62012, Stash House
Триллеры95 мин18+

О фильме

Молодая пара Дэвид и Эмма Нэш переезжают в новый дом и случайно обнаруживают в одной из стен огромный тайник с наркотиками. Оказывается, что этот дом некогда был обителью крупнейшего наркоторговца. И теперь за содержимое его тайника насмерть борются бывшие подельники, мафиози и прочие головорезы.

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Страна
США
Жанр
Триллеры
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайник»