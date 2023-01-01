Биография

Кортни Соломон – канадский продюсер, режиссер родом из Торонто. День рождения: 1 сентября 1971 г. В Голливуде имя продюсера Кортни Соломона хорошо известно, так как он ответственен за создание целого ряда успешных франшиз, специализируется на маркетинге и дистрибуции кинокартин. В его портфолио свыше 80 успешных проектов. Первые фильмы Кортни Соломона – сказочная дилогия: «Подземелье драконов» (2000 г.) и «Подземелье драконов 2: Источник могущества» (2005 г.). В них он выступил продюсером, а также режиссером. Сюжет был позаимствован из одноименной ролевой игры, права на экранизацию которой режиссер выкупил еще в 1991 г., потратив более 10 лет на поиски денег для съемок. Он стал продюсером таких нашумевших голливудских блокбастеров, как: «Эффект бабочки 3» (2008 г.), «Неудержимый» (2012 г.) с Сильвестром Сталоне, «Универсальный солдат 4» (2012 г.) с Жаном-Клодом Ван Даммом. Одна из наиболее успешных работ Кортни Соломона за последние годы – мелодрама «После» (2019 г.) – в первую неделю показа фильм стал чемпионом по кассовым сборам в 17 странах мира, и «После. Глава 2» (2020 г.). Обе кинокартины – это экранизация бестселлера Анны Тодд «После любви» (2014 г.).