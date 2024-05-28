Спаркл: История единорога (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Девочка-сирота возвращается на ферму родителей, где обнаруживает самого настоящего единорога. Семейная сказка о доброте, дружбе и взаимопомощи.



После смерти дедушки семейную ферму, где жила Аннабель, хочет купить жадный сосед Бо Гилмер. Самой девочке приходится отправиться в детский приют. Однако она не готова бросить любимых животных, которые остались на ферме, и намеревается их спасти. Вместе с новыми друзьями из приюта Аннабель бежит на ферму, где обнаруживает интересного жителя — сказочного единорога. Пока друзья пытаются разгадать тайну необычного зверя, они привлекают внимание Гилмера, который объединяется с директрисой приюта, чтобы поймать беглецов. Но ребята не останутся одни — им на помощь придет Натали, добрая соцработница.



