Я вам больше не верю (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Я вам больше не верю (фильм, 2000)

Драма, 92 мин, 18+

Промышленный город в провинции. Потеряв лучшего друга - любимую собаку Селедку, Соня не находила себе места. У мамы Сони появился ухажер - милиционер Евгений Иванович, и маме стало не до собаки… Главный архитектор края, по совместительству преподаватель в политехническом институте Егор Владимирович устал от жены Кати, которая забросила работу по дому и целыми днями занималась йогой.

Между тем их сыну Егору грозило отчисление из школы за неуспеваемость. Егору Владимировичу не давала проходу влюбленная в него студентка Аня Тимофеева, писавшая ему полные нежности и любви письма. Увидев, что он выбрасывает в урну очередное ее письмо, Аня решила покончить с собой. Но на пустыре повеситься ей помешала Соня, случайно оказавшаяся рядом. Девушки разговорились...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.7 IMDb

