Я вам больше не верю (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Промышленный город в провинции. Потеряв лучшего друга - любимую собаку Селедку, Соня не находила себе места. У мамы Сони появился ухажер - милиционер Евгений Иванович, и маме стало не до собаки… Главный архитектор края, по совместительству преподаватель в политехническом институте Егор Владимирович устал от жены Кати, которая забросила работу по дому и целыми днями занималась йогой.
Между тем их сыну Егору грозило отчисление из школы за неуспеваемость. Егору Владимировичу не давала проходу влюбленная в него студентка Аня Тимофеева, писавшая ему полные нежности и любви письма. Увидев, что он выбрасывает в урну очередное ее письмо, Аня решила покончить с собой. Но на пустыре повеситься ей помешала Соня, случайно оказавшаяся рядом. Девушки разговорились...
Рейтинг
- МСРежиссёр
Марина
Сахарова
- ИЩРежиссёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- НЩАктриса
Нина
Щеголева
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- ВФАктёр
Василий
Фунтиков
- Актриса
Анна
Гуляренко
- МСАктриса
Марина
Сахарова
- ИЩАктёр
Иван
Щёголев
- Актёр
Александр
Андриенко
- АЕАктёр
Антон
Егоров
- КДСценарист
Ксения
Драгунская
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЕКОператор
Евгений
Корженков
- ЮАКомпозитор
Юрий
Алябов