Набережная Орфевр, 36
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Набережная Орфевр, 36

Набережная Орфевр, 36 (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.62004, 36 Quai des Orfèvres
Боевики, Криминал106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Хорошо вооружeнная банда матeрых преступников безнаказанно совершает дерзкие налeты на отделения столичных банков, жестоко расстреливая охрану. За расследование этих преступлений возьмутся сразу два департамента полиции, во главе которых стоят бывшие друзья Денис Клейн и Лео Вринкс. У них совершенно разные методы работы и цели. Два полисмена начинают совместное расследование, и когда Вринкс максимально близко приближается к разгадке, попадая в тяжелую ситуацию, Клейн подло подставляет его, не осознавая, чем это может закончиться.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Набережная Орфевр, 36»

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