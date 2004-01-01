Набережная Орфевр, 36 (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.62004, 36 Quai des Orfèvres
Боевики, Криминал106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Хорошо вооружeнная банда матeрых преступников безнаказанно совершает дерзкие налeты на отделения столичных банков, жестоко расстреливая охрану. За расследование этих преступлений возьмутся сразу два департамента полиции, во главе которых стоят бывшие друзья Денис Клейн и Лео Вринкс. У них совершенно разные методы работы и цели. Два полисмена начинают совместное расследование, и когда Вринкс максимально близко приближается к разгадке, попадая в тяжелую ситуацию, Клейн подло подставляет его, не осознавая, чем это может закончиться.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ОМРежиссёр
Оливье
Маршаль
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Андре
Дюссолье
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- Актриса
Валерия
Голино
- ДДАктёр
Даниэль
Дюваль
- ФРАктёр
Франсис
Рено
- КМАктриса
Катрин
Маршаль
- ГЛАктёр
Ги
Леклюиз
- АФАктёр
Ален
Фиглаж
- ФМСценарист
Франк
Манкузо
- ЖРСценарист
Жюльен
Рапно
- ДЛСценарист
Доминик
Луазо
- ОМСценарист
Оливье
Маршаль
- СКПродюсер
Сирил
Кольбо-Жюстен
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ФТХудожник
Фредерик
Теллье
- НдХудожница
Натали
дю Роскот
- АРКомпозитор
Аксель
Ренуар