Набережная Орфевр, 36 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Хорошо вооружeнная банда матeрых преступников безнаказанно совершает дерзкие налeты на отделения столичных банков, жестоко расстреливая охрану. За расследование этих преступлений возьмутся сразу два департамента полиции, во главе которых стоят бывшие друзья Денис Клейн и Лео Вринкс. У них совершенно разные методы работы и цели. Два полисмена начинают совместное расследование, и когда Вринкс максимально близко приближается к разгадке, попадая в тяжелую ситуацию, Клейн подло подставляет его, не осознавая, чем это может закончиться.



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