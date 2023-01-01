Биография

Валерия Голино — актриса, продюсер, режиссер, сценарист. Обладательница премий Каннского и Венецианского кинофестивалей. Родилась в Неаполе, Италия, 22 октября 1965 года. Работать начала еще в школьные годы: миловидную девушку регулярно приглашали для участия в рекламных фотосъемках. Впоследствии, попав в кино, Валерия не стала продолжать образование и полностью посвятила себя работе. Часто становится гостьей различных телешоу. В 2022 году вошла в состав жюри одной из программ на Каннском фестивале. Валерия Голино появилась на киноэкранах в 1980-х: дебютом для нее стали съемки в комедии «Шутка судьбы, подстерегающей в засаде, словно бандит с большой дороги». Несколько лет спустя, в 1986-м, к актрисе пришел успех: за роль главной героини в мелодраме «История любви» она получила серебряную премию Венецианского кинофестиваля. Престижную награду Голино впоследствии вручали также в 2015 и 2019 годах. В 2013-м ее копилка достижений пополнилась особой премией Каннского фестиваля за режиссуру и сценарий картины «Милая». В числе успешных работ, где сыграла актриса: «Человек дождя», «Фрида», «Утреннее шоу», «Четыре комнаты», «Бессмертная возлюбленная», «Набережная Орфевр, 36», а всего ее биография включает более сотни проектов. Как продюсер Валерия приняла участие в восьми картинах, выступила режиссером и сценаристом четырех фильмов.