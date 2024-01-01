Дух мужчины, находящегося в коме, бродит по больнице в компании товарищей по несчастью. Но однажды среди них появляется новая пациентка. Драма «Родственные души» — фильм в жанре магического реализма из программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.



В одной из итальянских больниц пациенты, лежащие в коме, материализуются в виде духов, которых не видят обычные люди. Эти пациенты ведут размеренное существование со своими ритуалами и заботами. Среди них есть мужчина средних лет, которому такая жизнь нравится гораздо больше, чем до болезни, и он не хочет возвращаться назад. Но вот однажды в его палате появляется новая пациентка, которая понятия не имеет, что с ней произошло. Поначалу мужчина и женщина постоянно ссорятся, но постепенно привыкают друг к другу и даже начинают чувствовать нечто большее, чем просто симпатию.



Об их отношениях расскажет фильм «Родственные души», смотреть онлайн который можно на Wink.





