Фильмы
Родственные души
Актёры и съёмочная группа фильма «Родственные души»

Режиссёры

Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
Режиссёр

Актёры

Рита Бласотта

Rita Blasotta
АктрисаInfermiera giovanissima
Клаудия Делла Сета

Claudia Della Seta
АктрисаVeterana
Джорджо Монтанини

Giorgio Montanini
Актёр
Джастин Коровкин

Justin Korovkin
АктёрYoung Nonostante
Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
АктёрLui
Лука Лионелло

Luca Lionello
Актёр
Лаура Моранте

Laura Morante
Актриса
Долорес Фонци

Dolores Fonzi
АктрисаLei
Лино Муселла

Lino Musella
АктёрCuriosone
Барбара Рончи

Barbara Ronchi
Актриса

Сценаристы

Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
Сценарист
Энрико Ауденино

Enrico Audenino
Сценарист

Продюсеры

Валерия Голино

Valeria Golino
Продюсер
Франческо Тато

Francesco Tatò
Продюсер
Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
Продюсер
Виола Престьери

Viola Prestieri
Продюсер

Художники

Андреа Гуллаче

Andrea Gullace
Художник
Роберто Де Анджелис

Roberto De Angelis
Художник

Композиторы

Торарин Гвюднасон

Tóti Guðnason
Композитор