Венецианские тайны
Wink
Фильмы
Венецианские тайны
7.22020, Lasciami andare
Драмы, Триллеры94 мин18+

Венецианские тайны (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Марко с радостью узнает, что жена ждет ребенка. Это событие дает ему надежду на новое счастье, после того как он потерял первого сына несколько лет назад. Неожиданно Марко начинает преследовать новая хозяйка квартиры, в которой произошло то несчастье. Она утверждает, что в доме ощущается присутствие его сына. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.

Венецианские тайны смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb