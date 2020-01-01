Венецианские тайны (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Марко с радостью узнает, что жена ждет ребенка. Это событие дает ему надежду на новое счастье, после того как он потерял первого сына несколько лет назад. Неожиданно Марко начинает преследовать нова�я хозяйка квартиры, в которой произошло то несчастье. Она утверждает, что в доме ощущается присутствие его сына. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СМРежиссёр
Стефано
Мордини
- СААктёр
Стефано
Аккорси
- Актриса
Валерия
Голино
- МСАктриса
Майя
Санса
- СРАктриса
Серена
Росси
- АТАктриса
Антония
Труппо
- ЛМАктёр
Лино
Муселла
- ЭДАктёр
Элио
Де Капитани
- ЛБАктёр
Людовико
Бенедетти
- ПБАктёр
Паоло
Брагетто
- ДКАктёр
Джулио
Канестрелли
- ФМСценарист
Франческа
Марчано
- СМСценарист
Стефано
Мордини
- РСПродюсер
Роберто
Сесса
- ЛМОператор
Луиджи
Мартинуччи