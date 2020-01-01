Венецианские тайны (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Марко с радостью узнает, что жена ждет ребенка. Это событие дает ему надежду на новое счастье, после того как он потерял первого сына несколько лет назад. Неожиданно Марко начинает преследовать нова�я хозяйка квартиры, в которой произошло то несчастье. Она утверждает, что в доме ощущается присутствие его сына. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.



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