Манкимэн (фильм, 2024) смотреть онлайн

Неудержимый «Манкимэн» (2024) уже на Wink — боевик о мести и боях без правил. Всем фанатам «Джона Уика» посвящается.



В детстве мать главного героя убил коррумпированный полицейский, и теперь уже взрослый парень из трущоб сделает все, чтобы отомстить. Жестокость мумбайских улиц сделали из него настоящего бойца — он больше не слабый мальчишка, а Манкимэн, который участвует в боях без правил. Он уже выследил свою жертву и терпеливо ждет ее в элитном клубе, полном пороков...



Cможет ли герой наказать убийцу? «Манкимэн» — фильм, который нельзя пропустить, уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink!

