Манкимэн (фильм, 2024) смотреть онлайн

Манкимэн
Манкимэн
7.62024, Monkey Man
Боевик, Драма116 мин18+
Парень из трущоб мстит убийце своей матери. Дев Патель в экшен-триллере от продюсера «Джона Уика»

О фильме

Неудержимый «Манкимэн» (2024) уже на Wink — боевик о мести и боях без правил. Всем фанатам «Джона Уика» посвящается.

В детстве мать главного героя убил коррумпированный полицейский, и теперь уже взрослый парень из трущоб сделает все, чтобы отомстить. Жестокость мумбайских улиц сделали из него настоящего бойца — он больше не слабый мальчишка, а Манкимэн, который участвует в боях без правил. Он уже выследил свою жертву и терпеливо ждет ее в элитном клубе, полном пороков...

Cможет ли герой наказать убийцу? «Манкимэн» — фильм, который нельзя пропустить, уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
США, Канада, Сингапур, Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Манкимэн»