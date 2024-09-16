7.62024, Monkey Man
Боевик, Драма116 мин18+
Парень из трущоб мстит убийце своей матери. Дев Патель в экшен-триллере от продюсера «Джона Уика»
Манкимэн (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Неудержимый «Манкимэн» (2024) уже на Wink — боевик о мести и боях без правил. Всем фанатам «Джона Уика» посвящается.
В детстве мать главного героя убил коррумпированный полицейский, и теперь уже взрослый парень из трущоб сделает все, чтобы отомстить. Жестокость мумбайских улиц сделали из него настоящего бойца — он больше не слабый мальчишка, а Манкимэн, который участвует в боях без правил. Он уже выследил свою жертву и терпеливо ждет ее в элитном клубе, полном пороков...
Cможет ли герой наказать убийцу? «Манкимэн» — фильм, который нельзя пропустить, уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дев
Патель
- Актёр
Дев
Патель
- ПТАктёр
Питобаш
Трипатхи
- ВШАктёр
Випин
Шарма
- СКАктёр
Сикандар
Кхер
- АКАктриса
Ашвини
Калсекар
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- СДАктриса
Собхита
Дхулипала
- МДАктёр
Макаранд
Дешпанде
- АКАктриса
Адитхи
Калкунте
- ЗХАктёр
Закир
Хуссайн
- ДМАктёр
Джатин
Малик
- БЧАктёр
Брахим
Чаб
- ПАСценарист
Пол
Ангунавела
- ДКСценарист
Джон
Колли
- Сценарист
Дев
Патель
- Продюсер
Дев
Патель
- Продюсер
Джордан
Пил
- Продюсер
Уин
Розенфельд
- КХПродюсер
Кристин
Хеблер
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Тильда
Кобэм-Херви
- НППродюсер
Наталья
Павчинская
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- АРАктриса дубляжа
Анастасия
Ровенских
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- НГХудожник
Нидхи
Гамбхир
- ДЯМонтажёр
Давид
Янчо
- ДККомпозитор
Джед
Курзель
- ВКРежиссёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- НЛПереводчик
Нина
Лаврушенкова