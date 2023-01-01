Биография

Джордан Пил — американский режиссер, продюсер, актер, сценарист и комик. Лауреат премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Прочь». Родился в Нью-Йорке 21 февраля 1979 года. Джордан закончил среднюю школу Калхуна и поступил в колледж Сары Лоуренс. Еще не окончив обучение, Пил снимается в «Безумном телевидении» — пародийном телешоу, которому комик посвятил 5 лет жизни. В 2012 году вместе с другом Киганом-Майклом Кеем формирует творческий дуэт для съемок популярного скетч-шоу «Кей и Пил». Параллельно ведет актерскую деятельность и снимается в фильмах и сериалах. Например, Джордана можно увидеть в «Фарго» Ноя Хоули и комедии «Знакомство с факерами 2». Режиссерский дебют Джордана Пила состоялся в 2017 году с хоррором «Прочь», который получил множество наград, включая «Оскар» за лучший сценарий и награду от гильдии сценаристов США. В 2019 году выходит его вторая полнометражная работа «Мы» также в жанре хоррор, а в 2022 году ожидается фильм «Нет» с Дэниелом Калуя и Стивеном Яном в главных ролях.