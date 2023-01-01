Биография

Уин Розенфельд — американский продюсер, сценарист, режиссер и монтажер. Родился в Нью-Йорке 22 февраля 1978 года. Уин окончил Гриннелский колледж в мае 2000 года. В начале карьеры Розенфельд курировал цифровой и вещательный контент для телеканалов NBC, NPR, PBS. В 2017 году стал президентом продюсерской компании Monkeypaw Productions, основанной Джорданом Пилом. С 2016 года Уин Розенфельд продюсирова сериалы «Даркнет», «Последний настоящий гангстер», «Сумеречная зона» и «Охотники» с Аль Пачино в главной роли. Фильм «Черный клановец», к которому он приложил руку, в итоге получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. В 2020 году компания Розенфельда выпустила хоррор «Кэндимен».