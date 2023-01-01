Биография

Дэвид Аркетт — американский актер, который известен также по сценарной и продюсерской деятельности. Профессионально занимается рестлингом. Лауреат премии Teen Choice Award за одну из главных ролей в культовом слэшере «Крик». Автор книги «Путешественник», по которой был создан комикс. Дэвид Аркетт родился в Винчестере, штат Вирджиния, 8 сентября 1971 года. Родители Дэвида — актеры, что повлияло на выбор карьеры его и всех старших братьев и сестер. Все пятеро детей из семейства Аркеттов в той или иной степени известны в киноиндустрии. Когда Дэвид был маленьким, семья переехала в Лос-Анджелес, где он пошел в школу и начал изучать музыку. Также он часто играл в спектаклях школьного театра. Начало кинокарьеры Дэвида Аркетта отмечено рядом эпизодических ролей в известных сериалах, таких как «Баффи — истребительница вампиров», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Друзья». Были роли и в полнометражных фильмах, но это тоже были второстепенные персонажи. Так продолжалось, пока на экраны не вышел фильм «Крик». Роль оказалась настолько успешной, что Дэвида пригласили сниматься во всех последующих частях. Также он принял участие в фильмах «3000 миль до Грейсленда», «Нецелованная», «Аманда и Джек отправляются на природу», «Костяной томагавк» и других. Долгое время Дэвид сочетал кинокарьеру с участием в боях без правил, где добился успеха и был включен в список 500 лучших рестлеров. Помимо этого, Дэвид Аркетт является сооснователем продюсерской компании Coquette, которая занимается производством сериалов.