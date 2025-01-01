Копы в законе (фильм, 2025) смотреть онлайн

Честный детектив охотится за двумя коррумпированными офицерами полиции, сотрудничающими с мафией. Фильм «Копы в законе» — криминальная драма о последствиях алчности.



Нью-Йорк, 2002 год. Бывший полицейский Тим навещает одинокую мать Бриджит, чьи сыновья стали жертвами криминального подполья. В деле замешаны нечистые на руку офицеры Сэмми и Лео, с которыми Тим ведет борьбу уже много лет. Однако доказать их преступления непросто, а связи позволяют им выходить сухими из воды даже во время скандальных судебных разбирательств. И все же у Тима в рукаве есть козырь — он собирается опубликовать книгу, которая разоблачит как его продажных коллег, так и мафиозных боссов.



О каких событиях она расскажет, вы узнаете из остросюжетной драмы «Копы в законе» (2025), смотреть онлайн которую можно на Wink.



Копы в законе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.