Код 8
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Код 8

Код 8 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.12019, Code 8
Фантастика, Боевики94 мин18+

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Сюжет

Фильм «Код 8» рассказывает о людях с паранормальными способностями, которые живут за чертой бедности и отвергнуты обществом. Звезда сериала «Загрузка» Робби Амелл в роли одаренного парня, который пытается спасти больную мать.

Действие фильма разворачивается в будущем, где люди со сверхспособностями подвергаются дискриминации и вынуждены работать на теневой рынок. Коннор Рид умеет генерировать в себе электроэнергию и решает присоединиться к банде под руководством Гарретта. Вместе им предстоит столкнуться с мощной криминальной организацией и полицией, использующей дронов и роботов для поимки преступников. С каждой новой операцией Коннор погружается все глубже в мир криминала, разрываясь между долгом перед матерью и опасными заданиями.

Сможет ли Коннор вырваться из тисков преступного мира и спасти мать? Узнаете, если включите фильм «Код 8» — смотреть онлайн в хорошем качестве фантастический боевик можно на нашем видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Код 8»

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