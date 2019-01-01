Код 8 (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Код 8» рассказывает о людях с паранормальными способностями, которые живут за чертой бедности и отвергнуты обществом. Звезда сериала «Загрузка» Робби Амелл в роли одаренного парня, который пытается спасти больную мать.
Действие фильма разворачивается в будущем, гд�е люди со сверхспособностями подвергаются дискриминации и вынуждены работать на теневой рынок. Коннор Рид умеет генерировать в себе электроэнергию и решает присоединиться к банде под руководством Гарретта. Вместе им предстоит столкнуться с мощной криминальной организацией и полицией, использующей дронов и роботов для поимки преступников. С каждой новой операцией Коннор погружается все глубже в мир криминала, разрываясь между долгом перед матерью и опасными заданиями.
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Информация
СтранаКанада
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Джефф
Чан
- Актёр
Робби
Амелл
- СААктёр
Стивен
Амелл
- СГАктёр
Сон
Ган
- КМАктриса
Кари
Матчетт
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ККАктриса
Кайла
Кейн
- ЛДАктриса
Лайсла
Де Оливейра
- ВААктёр
Влад
Алексис
- ПААктёр
Питер
Аутербридж
- ДЧСценарист
Джефф
Чан
- Продюсер
Робби
Амелл
- САПродюсер
Стивен
Амелл
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- РТКомпозитор
Райан
Тауберт