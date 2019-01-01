Код 8 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Код 8» рассказывает о людях с паранормальными способностями, которые живут за чертой бедности и отвергнуты обществом. Звезда сериала «Загрузка» Робби Амелл в роли одаренного парня, который пытается спасти больную мать.



Действие фильма разворачивается в будущем, гд�е люди со сверхспособностями подвергаются дискриминации и вынуждены работать на теневой рынок. Коннор Рид умеет генерировать в себе электроэнергию и решает присоединиться к банде под руководством Гарретта. Вместе им предстоит столкнуться с мощной криминальной организацией и полицией, использующей дронов и роботов для поимки преступников. С каждой новой операцией Коннор погружается все глубже в мир криминала, разрываясь между долгом перед матерью и опасными заданиями.



Сможет ли Коннор вырваться из тисков преступного мира и спасти мать? Узнаете, если включите фильм «Код 8» — смотреть онлайн в хорошем качестве фантастический боевик можно на нашем видеосервисе Wink!



Код 8 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.