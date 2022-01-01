Блондинка (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
«Блондинка» — фильм-путешествие к себе и жизни мечты. Дарья Жовнер и звезда «Мастера и Маргариты» Евгений Цыганов в драмеди Павла Мирзоева по одноименной повести Александра Володина.
Ире двадцать �семь, она подрабатывает мытьем окон и играет на сцене маленького питерского театра. Мама не одобряет образ жизни дочери и особенно ее отношения со Львом, начинающим режиссером, который руководит тем самым театром. Ира не слушает маму и продолжает искать свое место в мире искусства. Однако Лев внезапно и бесследно исчезает, а театр оказывается под угрозой закрытия. Готова ли Ира продолжить идти к мечте в одиночку?
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Информация
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Павел
Мирзоев
- Актриса
Дарья
Жовнер
- Актёр
Евгений
Цыганов
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- Актёр
Фёдор
Федотов
- АДАктриса
Алена
Долголенко
- ИУАктёр
Игорь
Угаров
- Актриса
Анна
Арефьева
- ИЧАктёр
Иван
Чигасов
- Актриса
Эра
Зиганшина
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- ПМСценарист
Павел
Мирзоев
- АВСценарист
Александр
Володин
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- НАПродюсер
Надежда
Аникеева
- МКМонтажёр
Мухарам
Кабулова
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ПНКомпозитор
Петр
Налич