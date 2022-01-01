Блондинка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

«Блондинка» — фильм-путешествие к себе и жизни мечты. Дарья Жовнер и звезда «Мастера и Маргариты» Евгений Цыганов в драмеди Павла Мирзоева по одноименной повести Александра Володина.



Ире двадцать �семь, она подрабатывает мытьем окон и играет на сцене маленького питерского театра. Мама не одобряет образ жизни дочери и особенно ее отношения со Львом, начинающим режиссером, который руководит тем самым театром. Ира не слушает маму и продолжает искать свое место в мире искусства. Однако Лев внезапно и бесследно исчезает, а театр оказывается под угрозой закрытия. Готова ли Ира продолжить идти к мечте в одиночку?



Чтобы узнать, куда пропал наставник-любовник и сможет ли девушка стать знаменитой актрисой, оформляйте подписку на Wink. Не пропустите фильм «Блондинка» (2022) — смотреть онлайн его скоро можно будет на нашем портале. Дата выхода — 26 июня 2024.



Блондинка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.