Блондинка
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Блондинка
6.52022, Блондинка
Комедии, Драмы94 мин18+
Начинающая актриса спасает театр от закрытия после исчезновения режиссера. Дарья Жовнер и Евгений Цыганов в петербургском драмеди о мечтателях
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Блондинка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

«Блондинка» — фильм-путешествие к себе и жизни мечты. Дарья Жовнер и звезда «Мастера и Маргариты» Евгений Цыганов в драмеди Павла Мирзоева по одноименной повести Александра Володина.

Ире двадцать семь, она подрабатывает мытьем окон и играет на сцене маленького питерского театра. Мама не одобряет образ жизни дочери и особенно ее отношения со Львом, начинающим режиссером, который руководит тем самым театром. Ира не слушает маму и продолжает искать свое место в мире искусства. Однако Лев внезапно и бесследно исчезает, а театр оказывается под угрозой закрытия. Готова ли Ира продолжить идти к мечте в одиночку?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка»

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