Фёдор Федотов

Биография

Федор Федотов — российский актер. Родился в Иерусалиме, Израиль, 12 июля 1995 года. Федор происходит из творческой семьи. Его мама — Евгения Эдуардовна Тропп, театральный критик и декан театроведческого факультета РГИСИ, а дедушка занимался переводом стихом и сам был поэтом. Однако Федору с детства пророчили не актерское мастерство, а спорт — с трех лет он профессионально занимался хоккеем. Театр и сцену в детстве не особенно любил, однако после школы решился на поступление в РГИСИ, на курс Л.В. Грачевой. В 2014 году Федор впервые вышел на сцену в спектакле «Вино из одуванчиков». В 2016 году юный актер окончил обучение с отличием и поступил в труппу ТЮЗа. Известность в кино Федору принесла главная роль в фильме Михаила Локшина «Серебряные коньки». Федор Федотов снимался в таких проектах, как «Обратный отсчет», «Шерлок в России», «Последний аксель», «Все ОК», «Достоевский» и других.