Кто вызвал аниматора? (фильм, 2024) смотреть онлайн

Детский аниматор пробуждает радость жизни у миллионера, получившего смертельный диагноз. Доброе драмеди «Кто вызвал аниматора?» — фильм в духе «1+1» о том, как один человек может поддержать другого, даже если кажется, что все потеряно.



Лука, молодой аниматор, живет с бабушкой на уютном чердаке в центре Петербурга. Он едва сводит концы с концами, подрабатывая в массовке и развлекая детей на праздниках, но не оставляет мечту о серьезных ролях в кино. Его случайная встреча с Алексеем Молчановым — состоятельным бизнесменом, поглощенным работой, — переворачивает жизни обоих. Алексей, узнав о смертельном диагнозе, осознает, что потратил годы в погоне за успехом, забыв о настоящих ценностях. Их неожиданное знакомство станет началом перемен для каждого.



