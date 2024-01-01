Кто вызвал аниматора? (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Детский аниматор пробуждает радость жизни у миллионера, получившего смертельный диагноз. Доброе драмеди «Кто вызвал аниматора?» — фильм в духе «1+1» о том, как один человек может поддержать другого, даже если кажется, что все потеряно.
Лука, молодой аниматор, живет с бабушкой на уютном чердаке в центре Петербурга. Он едва сводит концы с концами, подрабатывая в массовке и развлекая детей на праздниках, но не оставляет мечту о серьезных ролях в кино. Его случайная встреча с Алексеем Молчановым — состоятельным бизнесменом, поглощенным работой, — переворачивает жизни обоих. Алексей, узнав о смертельном диагнозе, осознает, что потратил годы в погоне за успехом, забыв о настоящих ценностях. Их неожиданное знакомство станет началом перемен для каждого.
Как неожиданная дружба повлияет на героев? Узнаете в воодушевляющем фильме «Кто вызвал аниматора?» — смотреть его можно в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Дмитрий
Рудаков
- СААктёр
Сергей
Агафонов
- БМАктёр
Борис
Мягков
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Фёдор
Федотов
- ЛКАктриса
Лариса
Климова
- ОШАктриса
Ольга
Шведова
- ММАктриса
Мария
Милютина
- НААктёр
Николай
Андреев
- КИАктриса
Кристина
Исайкина
- ДРСценарист
Дмитрий
Рудаков
- ОШСценарист
Ольга
Шведова
- НШСценарист
Никита
Шведов
- НШПродюсер
Никита
Шведов
- ОШПродюсер
Ольга
Шведова
- БМПродюсер
Борис
Мягков
- САПродюсер
Сергей
Андреев
- ЮКМонтажёр
Юрий
Кайгародцев
- ЛТОператор
Лев
Тарабрин
- СМКомпозитор
Семен
Мендельсон