Wink
Фильмы
Кто вызвал аниматора?
Актёры и съёмочная группа фильма «Кто вызвал аниматора?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто вызвал аниматора?»

Режиссёры

Дмитрий Рудаков

Дмитрий Рудаков

Режиссёр

Актёры

Сергей Агафонов

Сергей Агафонов

АктёрЛука
Борис Мягков

Борис Мягков

АктёрАлексей Молчанов
Ольга Волкова

Ольга Волкова

Актрисабабуля Луки
Фёдор Федотов

Фёдор Федотов

Актёр
Лариса Климова

Лариса Климова

Актриса
Ольга Шведова

Ольга Шведова

Актриса
Мария Милютина

Мария Милютина

Актриса
Николай Андреев

Николай Андреев

Актёрдворецкий
Кристина Исайкина

Кристина Исайкина

Актриса

Сценаристы

Дмитрий Рудаков

Дмитрий Рудаков

Сценарист
Ольга Шведова

Ольга Шведова

Сценарист
Никита Шведов

Никита Шведов

Сценарист

Продюсеры

Никита Шведов

Никита Шведов

Продюсер
Ольга Шведова

Ольга Шведова

Продюсер
Борис Мягков

Борис Мягков

Продюсер
Сергей Андреев

Сергей Андреев

Продюсер

Монтажёры

Юрий Кайгародцев

Юрий Кайгародцев

Монтажёр

Операторы

Лев Тарабрин

Лев Тарабрин

Оператор

Композиторы

Семен Мендельсон

Семен Мендельсон

Композитор