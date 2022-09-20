После свадьбы (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

После свадьбы
О фильме

После свадьбы молодого рабочего парня посылают в деревню. Через год ему представляется возможность вернуться в Ленинград. Почувствовав себя необходимым колхозу, он остается в деревне...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb