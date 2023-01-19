Подзорная труба (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
9.21973, Подзорная труба
Кино для детей, Комедия17 мин12+
О фильме
Дениска Кораблев узнает о существовании подзорной трубы, которая позволяет его родителям всегда и везде наблюдать за ним.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Кино для детей, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МГРежиссёр
Марк
Генин
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актриса
Клара
Лучко
- МСАктриса
Маргарита
Сергеечева
- СМАктёр
Саша
Михайлов
- СГАктёр
Сергей
Годунов
- ЛМАктёр
Леонид
Михайлов
- БКАктёр
Бубакар
Кейта
- ВНАктёр
Валерий
Никитенко
- ЮНАктёр
Юрий
Нахратов
- ВПСценарист
Валерий
Попов
- ВДСценарист
Виктор
Драгунский
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ГБМонтажёр
Г.
Баранова
- ВБОператор
Владимир
Бурыкин
- ВЧКомпозитор
Владлен
Чистяков