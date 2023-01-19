Подзорная труба
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Детям
Подзорная труба

Подзорная труба (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

9.21973, Подзорная труба
Кино для детей, Комедия17 мин12+

О фильме

Дениска Кораблев узнает о существовании подзорной трубы, которая позволяет его родителям всегда и везде наблюдать за ним.


Страна
СССР
Жанр
Комедия, Кино для детей, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подзорная труба»