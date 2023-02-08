Лялька – Руслан и его друг Санька (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Летом Руслан приехал с мамой на дачу, но ему всё время не везёт. В первый раз ему не повезло с именем. Из-за несогласия родителей, ему досталось имя Руслан, а называют его все - Лялька. Ну скажите на милость - разве станет хоть один уважающий себя мальчишка радоваться такому имени? Да и теперь он остался один, без друзей, соседи - один совсем малыш, а другой - настоящий жлоб. А с ребятами из поселка подружиться не удалось - опять помешало имя. Мальчишки только посмеялись и не захотели с ним водиться.



Оказалось, что в летнем лагере, расположенном поблизости проходит военная игра и новый знакомый, Санька, просто по ошибке поймал Руслана. Зато он сразу же придумал ему новое имя, привёл с собой в лагерь и помог обрести уверенность в себе. Таких друзей просто нельзя разлучать, поэтому... Санька уговорил родителей оставить его в лагере на вторую смену.

