WinkФильмыЛялька – Руслан и его друг СанькаАктёры и съёмочная группа фильма «Лялька – Руслан и его друг Са�нька»
Актёры и съёмочная группа фильма «Лялька – Руслан и его друг Санька»
Режиссёры
Актёры
АктёрЛялька-Руслан
Дмитрий Аристархов
АктёрСанька
Тимур Халиков
АктрисаСвета
Оксана Познякова
АктёрСидоров
Станислав Лашин
Актёррыболов
Александр Данилевич
Актёрхозяин дачи
Михаил Пуговкин
Актрисатетя Лида
Жанна Прохоренко
Актрисабабушка маленького мальчика-дачника
Анна Лисянская
Актрисамама Ляльки-Руслана
Оксана Никитина
Актрисастаршая пионервожатая