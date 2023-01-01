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Фильмы
Лялька – Руслан и его друг Санька
Актёры и съёмочная группа фильма «Лялька – Руслан и его друг Санька»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лялька – Руслан и его друг Санька»

Режиссёры

Евгений Татарский

Евгений Татарский

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Аристархов

Дмитрий Аристархов

АктёрЛялька-Руслан
Тимур Халиков

Тимур Халиков

АктёрСанька
Оксана Познякова

Оксана Познякова

АктрисаСвета
Станислав Лашин

Станислав Лашин

АктёрСидоров
Александр Данилевич

Александр Данилевич

Актёррыболов
Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин

Актёрхозяин дачи
Жанна Прохоренко

Жанна Прохоренко

Актрисатетя Лида
Анна Лисянская

Анна Лисянская

Актрисабабушка маленького мальчика-дачника
Оксана Никитина

Оксана Никитина

Актрисамама Ляльки-Руслана
Изабелла Чирина

Изабелла Чирина

Актрисастаршая пионервожатая

Сценаристы

Марина Зверева

Марина Зверева

Сценарист

Операторы

Владимир Бурыкин

Владимир Бурыкин

Оператор

Композиторы

Надежда Симонян

Надежда Симонян

Композитор