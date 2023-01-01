WinkФильмыСегодня — новый аттракционАктёры и съёмочная группа фильма «Сегодня — новый аттракцион»
Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня — новый аттракцион»
Актёры
АктёрМесхиев Марат Алексеевич
Отар Коберидзе
АктрисаКузнецова Валентина Ивановна
Марина Полбенцева
Актёрпредседатель приёмной комиссии
Игорь Горбачев
АктрисаАда Константиновна Бракапть
Фаина Раневская
Актёр'укротитель' лошади
Владимир Татосов
АктёрСмирнов (Донатти) Виктор Эдуардович
Павел Суханов
Актёрработник киностудии
Михаил Глузский
Актёркорреспондент
Лев Лемке
АктёрВолодя
Гелий Сысоев
Актёр