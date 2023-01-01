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Сегодня — новый аттракцион
Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня — новый аттракцион»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня — новый аттракцион»

Режиссёры

Надежда Кошеверова

Надежда Кошеверова

Режиссёр
Аполлинарий Дудко

Аполлинарий Дудко

Режиссёр

Актёры

Отар Коберидзе

Отар Коберидзе

АктёрМесхиев Марат Алексеевич
Марина Полбенцева

Марина Полбенцева

АктрисаКузнецова Валентина Ивановна
Игорь Горбачев

Игорь Горбачев

Актёрпредседатель приёмной комиссии
Фаина Раневская

Фаина Раневская

АктрисаАда Константиновна Бракапть
Владимир Татосов

Владимир Татосов

Актёр'укротитель' лошади
Павел Суханов

Павел Суханов

АктёрСмирнов (Донатти) Виктор Эдуардович
Михаил Глузский

Михаил Глузский

Актёрработник киностудии
Лев Лемке

Лев Лемке

Актёркорреспондент
Гелий Сысоев

Гелий Сысоев

АктёрВолодя
Михаил Иванов

Михаил Иванов

Актёр

Сценаристы

Юлий Дунский

Юлий Дунский

Сценарист
Валерий Фрид

Валерий Фрид

Сценарист

Продюсеры

Юрий Джорогов

Юрий Джорогов

Продюсер

Операторы

Владимир Бурыкин

Владимир Бурыкин

Оператор
Вячеслав Коротков

Вячеслав Коротков

Оператор

Композиторы

Карэн Хачатурян

Карэн Хачатурян

Композитор