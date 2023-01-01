Wink
Детям
Двенадцать месяцев (1973)
Двенадцать месяцев

Двенадцать месяцев (1973) (сериал, 1973) сезон 1 смотреть онлайн

9.41973, Двенадцать месяцев 2 серии
Фэнтези, Семейные0+

Сезоны и серии

Двенадцать месяцев

Сюжет

Сказка по пьесе С. Маршака. Однажды холодным зимним вечером — вечером, когда добрая хозяйка собаку из дома не выгонит, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как отправиться исполнять прихоть мачехи...

Сериал Двенадцать месяцев 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb