9.51973, Серия 1
Фэнтези, Семейный0+
Двенадцать месяцев (1973) (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Сказка по пьесе С. Маршака. Однажды холодным зимним вечером — вечером, когда добрая хозяйка собаку из дома не выгонит, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как отправиться исполнять прихоть мачехи...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АГРежиссёр
Анатолий
Граник
- НВАктёр
Николай
Волков
- ММАктриса
Марина
Мальцева
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ЛЛАктёр
Лев
Лемке
- КААктёр
Константин
Адашевский
- ВКАктёр
Владимир
Костин
- СДАктёр
Сергей
Дворецкий
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- АГСценарист
Анатолий
Граник
- РДОператор
Ростислав
Давыдов
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян