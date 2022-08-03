Двенадцать месяцев (1973) (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сказка по пьесе С. Маршака. Однажды холодным зимним вечером — вечером, когда добрая хозяйка собаку из дома не выгонит, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как отправиться исполнять прихоть мачехи...

